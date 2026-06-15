«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге не будут проводить парад в день ВМФ

В Санкт-Петербурге не планируют проводить Главный военно-морской парад, который проходит в городе в День ВМФ 27 июля. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в Минобороны и Главкомате ВМФ.

По словам собеседников издания, распоряжение о проведении парада не поступало, хотя в это время к мероприятию уже активно готовятся. На флотах командировки в Санкт-Петербург не планируют. «Сами понимаете, не до того сейчас», — сказал собеседник «Фонтанки» в ВМФ.

Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Петербурге была восстановлена указом президента в 2017 году. В прошлом году парад, салют, а также прохождение колонн водных судов были отменены. «Фонтанка» писала, что подготовку к параду остановили в первых числах июля. Источники издания пояснил, что отмена мероприятий связана с мерами безопасности.