Тульские власти рекомендовали воздержаться от развлекательных мероприятий до 17 июня

В Тульской области из-за атак БПЛА призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий в регионе с 15 по 17 июня. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев по итогам заседания оперативного штаба в своем Telegram-канале.

ВСУ ночью 15 июня атаковали жилой сектор в Туле. Повреждены жилые дома и коммерческие объекты. В результате атаки погибли три мирных жителя, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.

«Заслушал доклады о ходе устранения последствий атаки украинских беспилотников и об оказании медицинской помощи пострадавшим… С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий», — указал господин Миляев.

По его словам, всем пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями и утратой имущества. Семьям погибших власти окажут всю необходимую помощь.