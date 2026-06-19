Асфальтовая столица

Москва занята разрешением жилищного кризиса, при этом совершенно не решается вопрос об устройстве мостовых и их совершенствовании. Город имеет огромную площадь, покрытую камнем, хотя булыжные мостовые на улицах с сильным движением крайне нецелесообразны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Если для перемещения груза по асфальтовой мостовой требуется одна лошадь, то по булыжной — от 6 до 12 лошадей.

Необходимо срочно подумать о расширении по Москве площади усовершенствованных мостовых. Для этого можно использовать пример Северо-Американских Соединенных Штатов, где асфальтовые мостовые занимают преобладающее место. СССР, обладающий природным асфальтом, гудронами, должен пойти по стопам Америки.

К сожалению, способ варки в котлах на улицах приготовленной на заводе мастики явно нецелесообразен. На заводе готовится мастика из асфальтового камня с примесью гудрона. Эта мастика привозится в Москву и пускается в уличный котел, куда всыпаются опять гудронная масса и неизвестного качества песок. Происходит повторение заводского процесса с ухудшением качества. Результат — высокая цена и низкое качество.

Возникает вопрос о целесообразности строительства в Москве центрального варочного завода, куда доставлялся бы сырой асфальтовый камень из шахт. На заводе должна производиться варка, после чего горячая масса будет развозиться по городу в цистернах. Повысится качество асфальта, а цена снизится на 4–5 рублей за квадратную сажень, так что за два-три года окупится строительство завода в Москве.

Дальнейший этап — применение передвижной машины, употребляющейся в Англии. Машина подогревает песок, смешивает асфальтовую массу и подает смесь непрерывной струей. Производительность — 600 пудов готовой массы в час, то есть количество, достаточное для покрытия 100 кв. саженей толщиной в 1 дюйм. У нас же для производства такой работы в течение часа потребуется варка в 25 котлах при 120 рабочих. Имея машину стоимостью 150–200 тыс. рублей, можно покрыть асфальтом в сезон до 50 тыс. кв. саженей при себестоимости в 9–10 рублей вместо существующей у нас расценки в 19–20 рублей.

Для конкретизации новых способов целесообразно объединение крупных производителей в целях улучшения качества работ и продвижения вперед асфальтового дела.

О новых методах укладки асфальта писали в 1926 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев