Солнечный ветер как угроза

Ученые оценили, как космическая погода — совокупность явлений, связанных с активными процессами на Солнце, возмущениями магнитного поля и атмосферы Земли,— влияет на интенсивность скачков наведенных токов в линиях электропередачи. Такие перепады приводят к сбоям в работе трансформаторов, поэтому знать условия их возникновения важно, чтобы прогнозировать риски аварий в энергосистемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта расположения станций системы регистрации геомагнитно-индуцированных токов

Фото: eurisgic.ru Карта расположения станций системы регистрации геомагнитно-индуцированных токов

Фото: eurisgic.ru

Результаты исследования, поддержанного региональным грантом Российского научного фонда (РНФ) и грантом Министерства образования и науки Мурманской области, опубликованы в журнале Space Weather.

От Солнца истекает непрерывный поток плазмы, называемый солнечным ветром. В результате взрывных процессов облако плазмы отделяется от Солнца и преодолевает расстояние до Земли в 150 млн км за двое—трое суток — это приводит к появлению на Земле магнитных бурь. Наиболее интенсивные возмущения магнитного поля Земли происходят в высоких широтах. Когда на небе мы видим яркие полярные сияния, в линиях электропередачи, на железных дорогах, в трубо-, нефте- и газопроводах возникают так называемые геомагнитно-индуцированные токи. Эти паразитные токи усиливают коррозию, ухудшают качество электроэнергии и могут привести к поломке оборудования, обеспечивающего работу энергосетей, в первую очередь трансформаторов. При этом чем более интенсивны скачки таких токов, тем большую опасность они представляют.

Так, например, самые масштабные зарегистрированные сбои в работе оборудования по всей планете произошли 13–14 марта 1989 года во время мощной геомагнитной бури. Больше всего пострадали энергосистемы канадской провинции Квебек, из-за чего соответствующую бурю назвали Квебекским событием. Поэтому, чтобы избежать аварий в энергосетях, важно уметь прогнозировать геомагнитно-индуцированные токи. Однако до сих пор оставалось не до конца понятно, от каких именно условий и состояний космической погоды зависит их интенсивность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Я.А. Сахаров и др. / Прикладные аспекты космической погоды, ИКИ РАН, 2016 Фото: Я.А. Сахаров и др. / Прикладные аспекты космической погоды, ИКИ РАН, 2016

Ученые из Полярного геофизического института (Апатиты, Мурманск), Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН (Москва) и Центра физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН (Апатиты) проанализировали данные о геомагнитно-индуцированных токах с подстанций Мурманской области и Республики Карелия за 11 лет наблюдений (2012–2022 годы), что соответствует квазисолнечному циклу. Эти данные собирала единственная в России система регистрации геомагнитно-индуцированных токов, созданная в конце 2011 года сотрудниками Полярного геофизического института и Центра физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН.

Авторы сопоставили информацию о 124 наиболее интенсивных скачках тока с данными о параметрах солнечного ветра, состоянии ионосферы (части атмосферы, богатой заряженными частицами) и магнитосферы Земли.

«Экстремальные скачки, выбранные для анализа, имели разную продолжительность — от нескольких минут до примерно часа. При этом продолжительность большинства всплесков составляла менее пяти минут. Интересно, что более длительные скачки имели и большую интенсивность, а короткие, напротив, были слабее»,— поясняет руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Владимир Белаховский, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Полярного геофизического института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Белаховский Фото: из личного архива Василий Селиванов, соавтор исследования Фото: из личного архива Следующая фотография 1 / 2 Владимир Белаховский Фото: из личного архива Василий Селиванов, соавтор исследования Фото: из личного архива

Анализ показал, что экстремальные скачки геомагнитно-индуцированных токов на подстанции, расположенной вблизи Мурманска, могут происходить не только во время сильных магнитных бурь, но и во время средних и даже слабых геомагнитных возмущений. На подстанции, расположенной южнее — вблизи города Кондопога в Республике Карелия,— скачки геомагнитно-индуцированных токов преимущественно происходят во время сильных магнитных бурь.

Исследователи обнаружили связь числа экстремальных скачков тока с 11-летним циклом солнечной активности: в период минимума цикла число таких экстремальных событий заметно уменьшалось.

Более 70% всех опасных скачков тока возникали в полуночные и предутренние часы, когда в ионосферу высыпаются наиболее мощные потоки заряженных частиц, вызывающие яркие полярные сияния.

Однако четкой линейной зависимости между величиной таких скачков и параметрами солнечного ветра, межпланетного магнитного поля, индексами геомагнитной активности или скоростью изменения геомагнитного поля авторы не обнаружили. Это значит, что одинаковые условия в космической плазме могут вызывать совершенно разный отклик в энергосетях из-за локальных процессов в ионосфере и магнитосфере Земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран . Сопоставление экстремальных скачков геомагнитно-индуцированных токов на станции «Выходной» (вблизи Мурманска) с параметрами солнечного ветра, межпланетного магнитного поля, индексами геомагнитной активности, скоростью изменения геомагнитного поля для сентября 2017 года

Фото: Belakhovsky, V. B. et al. / Space Weather, 2026 . Сопоставление экстремальных скачков геомагнитно-индуцированных токов на станции «Выходной» (вблизи Мурманска) с параметрами солнечного ветра, межпланетного магнитного поля, индексами геомагнитной активности, скоростью изменения геомагнитного поля для сентября 2017 года

Фото: Belakhovsky, V. B. et al. / Space Weather, 2026

«Наше исследование показало, что интенсивность скачков геомагнитно-индуцированных токов пока можно прогнозировать только вероятностным способом, поскольку они зависят от слишком многих факторов — как от локальных процессов в магнитосфере и ионосфере Земли, так и от топологии электросетей, проводимости земной коры. Однако, опираясь на собранную базу данных, можно будет хотя бы приблизительно оценивать риски, которые несут скачки геомагнитно-индуцированных токов для энергосистем. В дальнейшем мы планируем развивать как физические модели для расчета величины геомагнитно-индуцированных токов, так и нейросетевой подход для обработки данных»,— рассказывает Владимир Белаховский.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда