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МГУ сохраняет лидерство

Представлен 15-й выпуск рейтинга лучших вузов России RAEX-100

16 июня 2026 года на форуме «Три миссии российского образования» презентован новый выпуск рейтинга 100 лучших вузов страны RAEX-100. Рейтинг является частью семейства «Три миссии университета». В 2026 году в список лидеров вошли вузы из 30 регионов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

15-й ежегодный выпуск рейтинга показал устойчивость позиций лидеров российской высшей школы. Победителем вновь стал МГУ им. М. В. Ломоносова, на втором месте расположился МГТУ им. Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт, далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ.

Состав первой двадцатки участников не изменился, при этом лишь три вуза из верхней части списка смогли добиться роста в рейтинге: это НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Сеченовский университет.

Больше половины мест в топ-100 заняли университеты двух столичных агломераций — московской и петербургской. В Москве и Подмосковье расположены 38 вузов из списка, в Санкт-Петербурге — 14 участников рейтинга.

Наиболее широко представлены в RAEX-100 технические университеты. В список 2026 года вошли 39 инженерно-технических вузов — на три больше, чем два года назад. За это же время количество классических университетов сократилось с 28 до 24.

«Стоимость платного обучения в вузах из топ-100 значительно выросла. Обучение на первом курсе в технических вузах—участниках рейтинга за год в среднем подорожало на 21%, учеба в медицинских университетах стала дороже на 19%»,— отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.

В этом году в анкетировании для подготовки рейтинга приняли участие 213 вузов, а совокупное количество респондентов онлайн-опросов превысило 160 тыс. человек.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей: «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры выпускников». Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей «научно-исследовательский потенциал», «научные достижения» и «исследовательская инфраструктура». Всего в рейтинге используются 45 показателей.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 — единственный российский образовательный рейтинг, успешно прошедший международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Агентство RAEX получило право использовать знак «Одобрено IREG» (IREG Approved), подтверждающий, что методология рейтинга вузов России, процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.

В 2019 году RAEX впервые составило список лучших вузов России в сфере информационные технологии, в 2020 году — рейтинг влиятельности вузов России. Также в 2021 году были впервые составлены локальные рейтинги — списки по каждому федеральному округу России.

В 2022 году RAEX подготовило предметные рейтинги вузов по 29 направлениям, в дальнейшем линейка предметных рейтингов стала ежегодно обновляться. В 2026 году в публикуемые списки вошли 167 вузов из 45 регионов страны. Всего составлено 35 предметных рейтингов в области широкого спектра естественных и инженерных наук, математики, социальных и гуманитарных направлений, медицины, педагогики и аграрной сферы.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2026 год

Место, 2026 год Место, 2025 год Название Рейтинговый функционал (балл) Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг Уровень научно-исследовательской деятельности, ранг
1 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 4,6869 1 3 1
2 2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4,5697 4 1 16
3 3 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 4,5036 7 7 2
4 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4,491 2 11 11
5 5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,4345 3 12 3
6 7 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4,4217 6 5 13
7 6 МГИМО МИД России 4,3218 5 6 26
8 9 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 4,0831 16 2 28
9 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4,0654 13 16 9
10 10 Финансовый университет при Правительстве РФ 4,0385 9 8 30
11 15 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 4,0143 14 17 8
12 11 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 3,987 25 9 10
13 12 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3,9823 15 21 5
14 14 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 3,977 11 19 14
15 13 Университет ИТМО 3,9329 8 32 7
16 16 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3,9072 10 24 15
17 17 Университет МИСИС 3,8911 22 14 6
18 18 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3,867 18 4 38
19 19 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,8161 12 43 4
20 20 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,743 23 23 12

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