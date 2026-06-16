МГУ сохраняет лидерство

16 июня 2026 года на форуме «Три миссии российского образования» презентован новый выпуск рейтинга 100 лучших вузов страны RAEX-100. Рейтинг является частью семейства «Три миссии университета». В 2026 году в список лидеров вошли вузы из 30 регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

15-й ежегодный выпуск рейтинга показал устойчивость позиций лидеров российской высшей школы. Победителем вновь стал МГУ им. М. В. Ломоносова, на втором месте расположился МГТУ им. Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт, далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ.

Состав первой двадцатки участников не изменился, при этом лишь три вуза из верхней части списка смогли добиться роста в рейтинге: это НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Сеченовский университет.

Больше половины мест в топ-100 заняли университеты двух столичных агломераций — московской и петербургской. В Москве и Подмосковье расположены 38 вузов из списка, в Санкт-Петербурге — 14 участников рейтинга.

Наиболее широко представлены в RAEX-100 технические университеты. В список 2026 года вошли 39 инженерно-технических вузов — на три больше, чем два года назад. За это же время количество классических университетов сократилось с 28 до 24.

«Стоимость платного обучения в вузах из топ-100 значительно выросла. Обучение на первом курсе в технических вузах—участниках рейтинга за год в среднем подорожало на 21%, учеба в медицинских университетах стала дороже на 19%»,— отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.

В этом году в анкетировании для подготовки рейтинга приняли участие 213 вузов, а совокупное количество респондентов онлайн-опросов превысило 160 тыс. человек.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей: «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры выпускников». Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей «научно-исследовательский потенциал», «научные достижения» и «исследовательская инфраструктура». Всего в рейтинге используются 45 показателей.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 — единственный российский образовательный рейтинг, успешно прошедший международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Агентство RAEX получило право использовать знак «Одобрено IREG» (IREG Approved), подтверждающий, что методология рейтинга вузов России, процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.

В 2019 году RAEX впервые составило список лучших вузов России в сфере информационные технологии, в 2020 году — рейтинг влиятельности вузов России. Также в 2021 году были впервые составлены локальные рейтинги — списки по каждому федеральному округу России.

В 2022 году RAEX подготовило предметные рейтинги вузов по 29 направлениям, в дальнейшем линейка предметных рейтингов стала ежегодно обновляться. В 2026 году в публикуемые списки вошли 167 вузов из 45 регионов страны. Всего составлено 35 предметных рейтингов в области широкого спектра естественных и инженерных наук, математики, социальных и гуманитарных направлений, медицины, педагогики и аграрной сферы.