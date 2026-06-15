Ижевская компания обновит сайт правительства Липецкой области на российском ПО

Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области в рамках аукциона заключило контракт на модернизацию интернет-портала регионального правительства с ижевским ООО «Крит софт». Стоимость соглашения равняется начальной цене и составляет 15 млн руб. Согласно требованию властей, обновление сайта допускается исключительно с применением отечественного программного обеспечения (ПО). Информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соответствии с техническим заданием компания должна разработать персональную страницу губернатора со сводками по каждому заместителю и министерству. Также необходимо создать единый интерфейс для проверки и согласования всех поступающих данных с разграничением прав доступа для администраторов и чиновников. Помимо этого, нужно подготовить минимум 50 интерактивных отчетов с диаграммами и таблицами по ключевым показателям деятельности исполнительных органов области. Финансирование осуществляется из областного бюджета. Гарантия — 12 месяцев.

По данным Rusprofile, ООО «Крит софт» зарегистрировано в апреле 2011 года в Ижевске для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Станислав Дубинин. Учредитель — московское АО «Группа Крит» Руслана Зарипова. В 2025 году выручка ООО «Крит софт» составила 10 млн, чистая прибыль — 1 млн руб.

В августе прошлого года в Липецкой области за 85,9 млн руб. искали поставщика суперкомпьютера, способного обучать ИИ. Согласно порталу госзакупок, две поступившие заявки на 79,9 млн и 79,5 млн руб. отклонили из-за «недостоверной информации».

Кабира Гасанова