Липецкие власти ищут поставщика суперкомпьютера за 86 млн рублей

Липецкие власти потратят 86 млн рублей на суперкомпьютер, способный обучать ИИ

Бюджетное учреждение Липецкой области «Информационно-технический центр» объявило электронный аукцион для поиска поставщика интегрированного вычислительного кластера виртуализированного доступа к задачам GPU-ускоренных вычислений. Начальная цена контракта — 85,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, компьютер должен иметь не менее двух процессоров с как минимум 64 ядрами на каждом и с тактовой частотой от 3,2 ГГц, а также 3 тыс. ГБ оперативной памяти и шесть жестких дисков емкостью 2–8 ТБ. Гарантийный срок техники составляет 12 месяцев.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 3 сентября, итоги планируют подвести 5 сентября.

GPU — графический процессор, который используется в видеокартах, а также для работы с моделями ИИ. По мощности опережает процессоры CPU, поэтому считается более эффективной технологией для обучения нейросетей.

Кабира Гасанова