Банк оштрафовали на 200 тыс. руб. за частые звонки екатеринбурженке

Екатеринбурженка пожаловалась на банковских коллекторов в ФССП (Федеральную службу судебных приставов), и кредитную организацию оштрафовали на 200 тыс. руб., сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

У жительницы Екатеринбурга была задолженность по кредиту, но банк, как выяснила проверка, напоминал об этом слишком часто: сотрудники звонили должнице чаще одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Это нарушает требования федерального законодательства.

Кроме того, во время проверки банк предоставил приставам данные, которые не совпали с детализацией звонков. В ФССП это посчитали попыткой скрыть нарушение.

Заместитель руководителя главного управления ФССП по Свердловской области назначил штраф по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение кредитором правил совершения действий, направленных на возвращение задолженности).

В мае в ГУФССП cообщали, что оштрафовали банк на 400 тыс. руб. за психологическое давление на екатеринбурженку. Представители организации позвонили ей 55 раз за месяц, звонки поступали с шести утра.

Анна Капустина