Банк оштрафовали за психологическое давление на жительницу Екатеринбурга

За чрезмерное количество звонков и звонки в запрещенное время на 400 тыс. руб. оштрафовали банк за нарушение порядка взаимодействия с клиенткой из Екатеринбурга, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области. Банк злоупотреблял правами и оказывал психологическое давление.

Жительница Екатеринбурга обратилась к судебным приставам с жалобой на действия банка, с которым у нее был заключен договор. После образования долга на ее мобильный телефон почти за месяц поступило около 55 звонков с требованием погасить его.

В ГУФССП выяснили, что сотрудники банка нарушили требования Федерального закона №230-ФЗ, совершая более одного звонка в сутки, свыше двух раз в неделю и более восьми раз в месяц. Кроме того, звонки осуществлялись в период с 6:00 до 7:30 утра, что запрещено законодательством.

По результатам проверки, проведенной специалистами отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, заместитель руководителя областного ГУФССП вынес решение о привлечении банка к ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Штраф погашен в полном объеме.

Ирина Пичурина