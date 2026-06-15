SpaceX озолотила акционеров

Крупнейшее IPO за всю историю рынка — на прошлой неделе аэрокосмический и IT-гигант Илона Маска официально сменил статус с частной компании на публичную. 12 июня SpaceX дебютировала на технологической бирже Nasdaq. Только первый день торгов принес участникам IPO доходность в 19%, а его основателя Илона Маска превратил в первого триллионера, хоть и на бумаге. Чего ждать дальше?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters

12 июня представителям SpaceX пришлось пробираться на биржу Nasdaq на Таймс-сквер сквозь огромную толпу любопытствующих, отмечает Bloomberg. Сам Маск остался в Техасе, в том числе из-за дел текущих, и примерно за час до листинга SpaceX запустила на орбиту 29 спутников Starlink. Изначально компания разместила больше 500 млн акций по $135 за штуку.

Но уже на старте торгов их цена подскочила до $150, в моменте достигала $176, а закрылись торги на отметке в $160. Рыночная капитализация SpaceX превысила $2 трлн, сделав ее шестой по стоимости публичной компанией. А само IPO привлекло $75 млрд. И интерес к акциям будет только расти, считает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков:

«Через 15 дней акции будут включены в индекс Nasdaq 100, что может стать дополнительным драйвером роста котировок. После включения индексные фонды начнут покупать бумаги SpaceX в свои портфели. В связи с этим динамика акций остается крайне непредсказуемой».

В 2025 году SpaceX зафиксировал убыток почти в $5 млрд. Тем не менее спрос на акции компании в четыре раза превысил предложение. Незадолго до IPO Маск объединил аэрокосмического гиганта со стартапом xAI — фактически на биржу вышла объединенная группа. При этом еще пару лет назад планы были иными, отмечает партнер в консалтинговой компании McK Partners Сергей Ишков:

«Ранее обсуждалось проведение отдельных IPO: для Starlink и для подразделения, которое занимается космическими запусками. В итоге компания пошла по другому пути — фактически объединила все ключевые активы, что, возможно, одновременно создало и определенный уровень поддержки для бизнеса. С одной стороны, есть SpaceX. Даже если сейчас компания демонстрирует определенные убытки, ее ценность вряд ли вызывает сомнения — слишком уж уникален этот актив. Что касается направления искусственного интеллекта, здесь пока сложно делать однозначные выводы. Не исключено, что со временем окажется, что это направление не играет для компании существенной роли».

«Ребрендинг» SpaceX превратил листинг в своеобразный референдум о перспективах выхода на IPO Anthropic и OpenAI, отмечает Bloomberg. И все это смущает инвесторов, некоторые считают, что дебют основан на надеждах и мечтах, а не на показателях компании, продолжает Сергей Ишков:

«Это, безусловно, хайповая компания, которая вышла на рынок с феноменальной капитализацией, несмотря на то что продолжает оставаться убыточной. При этом ее оценка остается чрезвычайно высокой. Поэтому предположение о коррекции с текущих уровней выглядит вполне логичным.

Однако сейчас на рынке сохраняется спрос на позитивные истории. Если раньше рост S&P 500 во многом был связан с технологическим бумом и прежде всего с успехами Nvidia, то теперь появился новый драйвер — SpaceX. Компания в том числе ассоциируется у инвесторов с развитием искусственного интеллекта через проект Grok, и складывается ощущение, что рынок пока готов активно поддерживать эту историю».

А вот интерес инвесторов к IPO подогревали сразу несколько факторов. Анонс стал вирусным в соцсети Х и собрал на площадке фан-базу будущих акционеров. А брокеры снижали минимальный порог входа с $50 до $2 тыс. На этом фоне эксперты называют дебют SpaceX «кэш-аут ивентом» для инвесторов — так, бывший сварщик компании из Мексики 12 июня стал долларовым миллионером. Но розница получила много акций в свободном обращении. И это исторически негативный сигнал, отмечает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«Крупные размещения нередко сопровождаются высокой волатильностью в первый месяц торгов. Если на рынок выйдут OpenAI и Anthropic, это может стать поводом для более масштабной коррекции. Как правило, когда на рынок приходит массовый инвестор с желанием быстро заработать на популярной теме, в данном случае на искусственном интеллекте, фаза стремительного роста постепенно сменяется более сдержанной динамикой или даже снижением.

Похожая ситуация наблюдалась в секторе SPAC в 2020–2021 годах. Тогда на биржу выходило множество компаний с громкими обещаниями революционных технологий, и инвесторы активно скупали их акции. Даже у Дональда Трампа был связанный с ним биржевой проект. Но сегодня возникает закономерный вопрос: где сейчас большинство этих компаний и насколько они оправдали ожидания рынка?»

The Economist последствия сверхкрупных IPO называет непоэтичным «несварением желудка». По оценкам издания, после очередной волны размещения, вызванной бумом ИИ, впоследствии рынку, возможно, придется сесть на диету из-за сокращения притока капитала.

Екатерина Вихарева