Свердловских дачников предупредили о новой схеме мошенничества с участками

Дачников Свердловской области предупредили о новой схеме мошенников с загородными участками. Предостережение с порядком их действий опубликовал региональный Росреестр.

Так, неизвестные рассылают свердловчанам уведомления, в которых указано, что владелец участка нарушил земельное законодательство. Им также предлагается оплатить штраф со скидкой по ссылке. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале госуслуг.

В ведомстве отметили, что штраф за подобное нарушение должен оплачиваться только по постановлению о назначении административного наказания с подписью заместителя главного госинспектора Свердловской области по использованию и охране земель с печатью областного Росреестра. Постановление нарушителю должны вручить лично при рассмотрении административного дела, прислать заказным письмом по почте или выслать в личный кабинет на госуслугах. Кроме того, Росреестр никогда не информирует о штрафах по SMS, в мессенджерах, не требует предоставить личные данные.

Уральцев просят учитывать сомнительный характер такой рассылки, если от ведомства не приходило официальных уведомлений. Для уточнения достоверности постановления жители могут обратиться в управление Росреестра по Свердловской области.

Ирина Пичурина