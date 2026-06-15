«Всем нужна защита»

Союзники в очередной раз попытаются примириться: 15 июня во Франции открывается саммит «Группы семи». Украина и будущее НАТО — одна из главных тем переговоров. Владимир Зеленский — среди приглашенных. Его личная встреча с Дональдом Трампом является основной интригой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что серьезных прорывов не случится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Саммит G7 пройдет на французском элитном курорте Эвиан-ле-Бен на южном берегу Женевского озера. Это там, где находятся источники известной на весь мир минеральной воды Evian. Красивое место, как принято говорить, райский уголок. Первые два дня будут посвящены, выражаясь языком протокола, текущей повестке. 17 июня Эмманюэль Макрон пригласил Дональда Трампа на торжественный ужин в Версале. Упор делается на то, что именно Франция сыграла ключевую роль в достижении независимости США, которым 4 июля исполняется 250 лет.

Главная задача европейцев попытаться хоть как-то вернуть 47-го американского президента на свою сторону. Украина — среди главных вопросов. На саммит прибывает Владимир Зеленский. Позиция Киева согласована с союзниками из Европы — прекращения огня по линии соприкосновения. В состав переговорной группы добавляется представитель Старого Света или группа представителей, если, конечно, таковые найдутся. Пока что с этим решительно ничего не получается. То есть Трампу предлагается надавить на Россию, а не на Украину. Западный мир выступит, как и раньше, с единых позиций. Дух Анкориджа уходит в историю.

Вряд ли глава Белого дома согласится. Хотя бы потому, что, когда он просил европейцев помочь с Ираном, его не слышали. Для начала нужно, чтобы встреча состоялась, что тоже не факт, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. С высокой долей вероятности никаких существенных сдвигов не случится. Нынешние европейские лидеры плюс Канада, по сути, идеологические противники нынешнего курса Соединенных Штатов. Япония стоит особняком со своими проблемами. Всем нужна защита, что без Америки проблематично.

Как известно, совсем недавно произошел публичный конфликт между Дональдом Трампом и Фридрихом Мерцем — опять же из-за Ирана. Макрон и вовсе претендовал на роль лидера антитрамповской оппозиции, за что подвергался язвительным замечаниям со стороны действующего американского лидера. Во Франции все они попытаются публично помириться. Как бы то ни было, они остаются союзниками. Какие есть — других-то нет. При этом вряд ли Трамп продавит так называемую пророссийскую повестку, например, о возврате к формату G8. Впрочем, личной встречи Трампа с Зеленским, похоже, не планируется. Хотя сказать об этом со 100-процентной уверенностью очень сложно. Скорее всего, Америка на какое-то время воздержится от посредничества.

Дмитрий Дризе