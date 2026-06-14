Две женщины ранены в курском приграничье при атаках БПЛА

В Курском приграничье утром 14 июня в результате ударов БПЛА ранены две мирные жительницы — женщины в возрасте 58 и 74 лет. Обе пострадавшие доставлены в областную больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первом случае дрон атаковал Рыльск. У 58-летней пострадавшей — слепое осколочное ранение правой голени. Второй беспилотник ударил по частному дому в деревне Гирьи Беловского района. Врачи диагностировали у 74-летней женщины слепые осколочные ранения лица и правой руки.

Также Александр Хинштейн рассказал, что за прошлые сутки в регионе сбили 168 беспилотников. ВСУ 95 раз применили артиллерию по отселенным районам, 20 раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Обошлось без пострадавших.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также писал, что в Орле БПЛА ударил по многоэтажному жилому дому в Северном районе города. В результате один человек погиб, а восьмерым потребовалась медицинская и психологическая помощь. Жителей пострадавших квартир разместили в городских гостиницах.

Денис Данилов