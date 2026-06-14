После атак ВСУ в Белгородской области ранены четыре человека, включая ребенка
За последние сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом 14 июня сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным главы региона, ВСУ восемь раз применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию, три раза взрывные устройства были сброшены с БПЛА. Расчетами ПВО и других подразделений сбиты и подавлены 138 беспилотников.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», 13-летнего мальчика ранило при детонации взрывного устройства на территории частного домовладения в селе Чайки Белгородского округа. С проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями ребенка в тяжелом состоянии забрали в детскую областную клиническую больницу. По информации господина Шуваева, мальчик находится в тяжелом состоянии.
«В случае необходимости будем решать вопрос о его переводе на лечение в федеральное медучреждение»,— уточнил врио губернатора.
В городе Грайворон при отражении атаки БПЛА осколочные ранения вчера получил боец «Орлана». Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ. В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона был ранен пожарный — он получил слепые осколочные ранения лица и глаз. Бригада «скорой» доставила мужчину в Краснояружскую ЦРБ с перспективой дальнейшего перевода в областную клиническую больницу. Помимо этого за медицинской помощью обратился водитель, пострадавший в результате атаки дрона на грузовик в Красной Яруге. В городской больнице №2 Белгорода у мужчины диагностировали акубаротравму.
- В областном оперативном штабе уточнили, что вчера также был госпитализирован мужчина, получивший ранение глаза в результате атаки дрона в селе Ржевка 7 июня. Он поступил в ОКБ.