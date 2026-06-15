Комплексы фиксации нарушений начнут работать на улице Карла Маркса в Ижевске

Мобильные комплексы фиксации нарушений начнут применять на улице Карла Маркса в Ижевске, сообщил в Max глава города Дмитрий Чистяков. Сейчас участок принимает основной трафик после старта ремонта теплотрассы на улице Максима Горького.

«Движение на основных перекрестках не затруднено. К сожалению, не все автомобилисты прислушались к просьбе не парковать машины вдоль улицы Карла Маркса. С сегодняшнего дня здесь будут применяться мобильные комплексы фиксации нарушений. Нам важно оставить улицу максимально проезжей»,— рассказал господин Чистяков.

Напомним, 14 июня на ремонт закрыли участок улицы Максима Горького у перекрестка с улицей Бородина. Общественный транспорт перенаправлен по другим маршрутам. Ограничения продлятся до конца лета. Часть платных парковок на участке Карла Маркса от Кирова до Советской, расположенные на полосе движения, отключены.