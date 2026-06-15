В России упали продажи черешни и клубники в начале лета

Натуральные продажи черешни с 25 мая по 9 июня сократились на 15% в среднем на точку, подсчитали в «Эвоторе». Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) зафиксировали снижение на 8% год к году. Спрос на черешню падает в контексте роста цен.

По данным «Чек Индекса», средний чек при покупке ягод в конце мая — начале июня составил 598 руб., прибавив год к году 11%. Аналитики «Эвотора» зафиксировали рост на 31% год к году: в рознице она стоит 847 руб. за кг. Это связано с заморозками в период цветения и сокращением импорта, объясняют в компании.

В Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что на российскую черешню приходится 30% ассортимента сетей. Остальной объем импортный. Основными поставщиками черешни для розницы стали Турция, Узбекистан и Азербайджан. В «Магните» пояснили, что на предложении из первых двух стран сказались дожди. 10–15% черешни ранее обеспечивали поставки из Армении, которые сейчас ограничены.

Аналитики «Чек Индекса» отмечают, что продажи клубники в рознице сократились на 7% год к году, продажи голубики — на 9%. Заметный рост спроса аналитики заметили только на малину: число покупок выросло на 14% год к году.

Подробности — в материале «Ъ» «В сложных ягодных условиях».