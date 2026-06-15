Розничные продажи «Биннофарм Групп» в апреле выросли на 11%

В апреле 2026 года фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года нарастила розничные продажи на 11% до 4,5 млрд руб. Темп роста аптечных продаж компании за месяц превысил динамику фармацевтического рынка, который, по данным AlphaRM, вырос на 8%. По итогам месяца доля компании на российском фармацевтическом рынке составила 2,4%.

Всего за первые четыре месяца объем аптечных продаж «Биннофарм Групп» превысил 18,5 млрд руб., что на 4% выше итогов того же периода 2025 года. Объем тендерных продаж вырос на 45% до 2,9 млрд руб.

«C начала года «Биннофарм Групп» сохранила шестое место на розничном рынке среди фармацевтических компаний России. В апреле компании удалось обогнать темп роста рынка благодаря сбалансированному продуктовому портфелю и сильным позициям в ключевых терапевтических категориях», – подчеркнул коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев.

Активнее всего с начала года в натуральном выражении выросли продажи противовоспалительного геля – на 245 млн руб. до 1,25 млрд руб., спазмолитика при расстройствах ЖКТ – на 171 млн руб. до 1,19 млрд руб., и желчегонного препарата – на 97 млн руб. до 537 млн руб.

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ООО «Биннофарм групп»