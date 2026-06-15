В Самаре в результате пожара в жилом доме погибла женщина

В Самаре при пожаре в жилом доме на улице XXII Партсъезда, 20 погибла 50-летняя женщина. Пострадали еще двенадцать человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Двое мужчин 1983 и 1988 годов рождения были госпитализированы. Десять человек, включая двух детей, получили амбулаторную помощь на месте или в медицинских учреждениях.

Пожарные работы велись с привлечением 121 человека и 37 единиц специальной техники.

По предварительным данным СУ СКР по Самарской области, 14 июня 2026 года в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже произошел хлопок бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения.

Андрей Сазонов