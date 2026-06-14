В Башкирии на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве подростка
Суд в Туймазинском районе отправил в СИЗО до 12 августа 21-летнего местного жителя, которого следствие обвиняет в убийстве подростка. Об аресте ходатайствовал следователь управления СКР по Башкирии.
По данным правоохранительных органов, 12 июня в селе Кандры обвиняемый напал на несовершеннолетнего и несколько раз ударил его ножом по туловищу и рукам. Недалеко от места происшествия подросток скончался от ран. Предварительно, напавший пытался отобрать у пострадавшего пакет с продуктами.
С мерой пресечения в отношении обвиняемого согласилась прокуратура.