В Башкирии на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве подростка

Суд в Туймазинском районе отправил в СИЗО до 12 августа 21-летнего местного жителя, которого следствие обвиняет в убийстве подростка. Об аресте ходатайствовал следователь управления СКР по Башкирии.

По данным правоохранительных органов, 12 июня в селе Кандры обвиняемый напал на несовершеннолетнего и несколько раз ударил его ножом по туловищу и рукам. Недалеко от места происшествия подросток скончался от ран. Предварительно, напавший пытался отобрать у пострадавшего пакет с продуктами.

С мерой пресечения в отношении обвиняемого согласилась прокуратура.

Идэль Гумеров