В Башкирии 14-летнего подростка зарезали ради пакета с продуктами

В Туймазинском районе Башкирии задержали 21-летнего местного жителя по делу об убийстве 14-летнего подростка ради пакета с продуктами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел днем 12 июня рядом с многоквартирным домом на улице Нефтяников в селе Кандры. По данным СКР, подросток вышел из магазина с пакетом продуктов, после чего на него напал молодой человек. Тот несколько раз ударил ножом подростка по туловищу и рукам, затем скрылся с пакетом.

Потерпевший умер недалеко от места происшествия. Нападавшего задержали в тот же день. Следователи, криминалисты и полицейские осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства и назначили экспертизы. Решается вопрос об аресте задержанного по статье об убийстве с разбоем. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.