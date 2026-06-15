Разный день календаря

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты сентябрьских выборов. Главным информационным поводом прошлой недели стало празднование Дня России, и партийцы охотно использовали его как возможность еще раз донести до избирателей свои программные установки. Что же касается предвыборной активности, то тут в лидерах оказалась «Единая Россия», завершившая серию отчетно-программных форумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Наиболее активно День России отметили единороссы при активном содействии партийной «молодежки». В различных регионах прошли патриотические флешмобы, концерты, спортивные турниры и фестивали национальной кухни. В создании праздничной атмосферы поучаствовали и справороссы, организовавшие авто-, мото- и велопробеги, конкурсы детского рисунка и интеллектуальные игры на знание истории РФ.

КПРФ, напротив, по давней традиции праздник 12 июня не отмечала (коммунисты считают эту дату скорее трагической и напрямую связанной с распадом СССР), сосредоточившись на текущих партийных заботах вроде подготовки к предвыборному съезду. Без крупных торжеств обошлись и «Новые люди», которые вместо этого отправили «большой гуманитарный конвой на Курское направление» и отчитались о завершении «Недели героев», в рамках которой партийцы помогали семьям участников СВО в 38 регионах. А в ЛДПР попытались совместить оба противоположных подхода, организовав в Москве митинг-концерт под говорящим названием «Праздновать будем после Победы!».

О чисто предвыборных делах партийцы тоже не забывали, хотя их интенсивность оказалась неодинаковой. Активнее других над избирательными вопросами поработала «Единая Россия» (ЕР). 9 июня она провела в Москве отчетно-программный форум, завершив тем самым серию из семи аналогичных мероприятий в разных федеральных округах. А уже 11 июня председатель ЕР Дмитрий Медведев собрал экспертный совет партии для обсуждения основных контуров предвыборной программы. Он сообщил, что от россиян в «Народную программу» поступило почти 2 млн предложений, и обрисовал семь стоящих перед страной вызовов (от демографии до внешней безопасности), ответы на которые и должен дать главный предвыборный документ.

Для КПРФ самым значимым мероприятием недели стал «съезд народных депутатов Сибири», на котором, помимо внутрипартийных проблем, тоже обсуждались вопросы стратегии и тактики на выборах в Госдуму. Кроме того, коммунисты подвели предварительные итоги своих праймериз «Народный кандидат», в которых, по их данным, приняли участие более 2,4 млн человек (хотя последнее слово в отборе кандидатов останется за партийным съездом). Впрочем, в СМИ и соцсетях куда больший резонанс вызвало выступление депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который в своем Telegram-канале жестко раскритиковал руководство России за отсутствие «реальных достижений» (в том числе в зоне СВО) и предупредил о возможности «социального взрыва и хаоса».

Другие партии напоминали о себе избирателям точечными акциями. ЛДПР дала старт новому проекту «Большая команда ЛДПР», призванному «объединить неравнодушных граждан». Как пояснил лидер партии Леонид Слуцкий, присоединиться к нему может каждый, кто «готов говорить правду и бороться с несправедливостью в своем регионе, городе, селе, своем дворе». «Справедливая Россия» совместно с общественным объединением «МотоРоссия» учредила «Мотопарламент», который должен стать для 2 млн российских мотоциклистов «площадкой для прямого диалога с властью». А «Новые люди» отчитались о приеме в партию жителя Вологодской области Юрия Михалева («в обычной жизни — отец и инженер, а под Новый год — один из официальных всероссийских Дедов Морозов») и отпраздновали разблокировку в РФ игровой платформы Roblox, напомнив о своем вкладе в решение этого вопроса и призвав власти «сделать то же самое с другими заблокированными соцсетями».

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Прошедшая неделя в Госдуме оказалась богатой на важные законопроекты — как уже принятые, так и только внесенные на рассмотрение.

Среди первых выделяются сразу несколько документов, разработанных единороссами. Во всех трех чтениях были одобрены поправки о реформе института бизнес-омбудсмена, изменения в Бюджетный кодекс об отсрочке выплат регионов по бюджетным кредитам на 100 млрд руб. и проект, освобождающий от излишних согласований срочные работы по защите важных объектов от вражеских беспилотников. Также депутаты приняли ряд резонансных правительственных законопроектов, касающихся усиления борьбы с мошенниками, запрета на продажу вейпов в регионах и ужесточения некоторых правил для мигрантов.

Самыми заметными из внесенных в Думу проектов стали еще два документа единороссов — об отсрочке снижения порога НДС при упрощенной системе налогообложения и о сохранении права на получение жилья за семьями погибших участников СВО даже при превышении установленного размера жилплощади.

Оппозиционные фракции отметились новыми социальными инициативами. Так, коммунисты предложили возвращать утильсбор на автомобили семьям с тремя детьми и снова сделать «потребительскую корзину» нормативным показателем при расчете величины прожиточного минимума. Справороссы же не только выступили по любимой ими «центробанковской» теме, внеся поправку об обязательном согласовании с Думой решений об установлении ключевой ставки выше 7%, но и предложили запретить парламентариям и их семьям владеть зарубежной недвижимостью. Ранее такой запрет не раз пытались провести коммунисты, но все их попытки успехом не увенчались.

«Единая Россия» (ЕР) сохраняет ведущую позицию в информационной повестке. Мероприятием в Москве завершился цикл окружных форумов «Есть результат!». Партия внесла в Госдуму проект о неснижении порога НДС при упрощенной системе налогообложения. Председатель ЕР Дмитрий Медведев провел заседание экспертного совета по подготовке новой «Народной программы», заявив о почти 2 млн инициатив от граждан.

КПРФ привлекла внимание дискуссией вокруг выдвижения Валерия Рашкина в Госдуму. Заметным стал и демарш депутата Госдумы Вячеслава Мархаева с критикой внутренней и внешней политики федеральной власти. ЛДПР сконцентрировалась на социальных инициативах. Леонид Слуцкий попросил прокуратуру проверить безопасность аттракционов после травмирования детей в двух городах. Партия выступила за восстановление спортивной инфраструктуры в малых городах и селах и предложила внедрить механизм оценки качества медпомощи через портал «Госуслуги».

«Новые люди» запомнились масштабной акцией «Неделя героев», оказав помощь семьям участников СВО в 38 регионах. Заметным имиджевым ходом стало вступление в партию Всероссийского Деда Мороза из Вологды. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов анонсировал создание «Мотопарламента», предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку российских автомобилей и ремонт жилья, а также обратился к главе Минстроя с требованием разработать единые федеральные стандарты качества ЖКУ.

По мере приближения даты объявления выборов партии наращивают информационную активность. Все большее значение приобретает качество работы информационной инфраструктуры (пресс-службы, блоги депутатов, СММ-маркетинг) и содержание транслируемых сообщений.

«Единая Россия» продолжает лидировать, производя половину всего контента в этом сегменте. Единороссы завершили серию отчетных форумов и обсудили контуры новой «Народной программы». Большой резонанс вызвала поддержка президентом инициатив ЕР о выделении средств на детский отдых и об отмене снижения порога для «упрощенки» у малого бизнеса.

КПРФ вслед за ЕР подвела итоги праймериз, по сути анонсировав несколько конкурентных кампаний в одномандатных округах. Коммунисты также пытаются позиционироваться на антизапретительной повестке, объявив о создании движения «За свободный интернет». Кроме того, партия аккуратно тестирует возможность работы в нише «рассерженных патриотов»: заявление Мархаева о неспособности властей справиться с атаками беспилотников и необходимости публичного плана завершения СВО вызвало активное обсуждение в соцсетях. По сути, это первая попытка критиковать власть по теме СВО, находясь в периметре думского консенсуса вокруг спецоперации.

ЛДПР больше всего очков принесли заявление Слуцкого по поводу письма Зеленского президенту РФ и предложение отменить штраф автомобилистам за забытые права. Рост публикаций о «Справедливой России» был связан с общественными и культурными проектами: «Мотопарламент» для байкеров, презентация партийной премии на книжном фестивале «Красная площадь» и т. д. А основной интерес СМИ к «Новым людям» вызвали предложение упростить апелляцию результатов ЕГЭ и заявления о профилактике подростковой наркомании.

«Единая Россия» остается безусловным лидером по медийной активности. Партию тянули крупные федеральные сюжеты: форум «Есть результат», «Народная программа», праймериз, социальные инициативы по отдыху детей и поддержке участников СВО. Высокий результат ЕР обеспечен не только объемом, но и административной устойчивостью повестки.

Активность «Новых людей» была тематически разнообразной: цифровые ограничения, женская повестка, профилактика подростковых зависимостей, ЕГЭ и образовательные инициативы. Сильная сторона партии — попадание в социальные и молодежные темы, которые хорошо расходятся в коротких видео и соцсетях. «Новые» уступают ЕР по федеральному масштабу и административной мощности повестки, но среди оппозиционных партий выглядят наиболее динамично.

ЛДПР сохранила устойчивое присутствие прежде всего за счет темы автоштрафов, ПДД и «штрафной экономики». Это понятная массовая повестка, касающаяся защиты гражданина от избыточного давления государства. КПРФ была заметна на теме цифровых запретов и блокировок, но ее активность выглядит фрагментированной: много поводов, но меньше ощущения единой кампании. «Справедливая Россия» делала основной акцент на ценах, топливе, доходах граждан, поддержке участников СВО и их семей, школьных темах, запрете зарубежной недвижимости для парламентариев. Это понятная социально-защитная повестка, но ей не хватило яркого федерального события и цифрового разгона.