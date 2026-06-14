От всеобщего к частному

Президент Кубы Мигель Диас-Канель анонсировал масштабные экономические реформы, которые могут помочь преодолеть тяжелейший экономический кризис на фоне энергетической блокады США. Предложенные реформы уже были названы новым НЭПом, поскольку в них делается ставка на развитие частной предпринимательской активности. Их успех будет зависеть от способности населения пережить шоковый период перестройки экономики и от того, будет ли Вашингтон усиливать давление на Остров свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Фото: Norlys Perez / Reuters Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Фото: Norlys Perez / Reuters

Заявление о масштабных реформах на Кубе прозвучало в пятницу, 12 июня. Президент страны Мигель Диас-Канель выступил с видеообращением, в котором рассказал о грядущих переменах. Анонсированный план состоит из 20 ключевых пунктов и в ближайшие недели должен быть одобрен Политбюро Компартии и Национальной ассамблеей.

Согласно документу, на Кубе планируется существенная реформа госаппарата: число ведомств для экономии бюджета сократится с 27 до 20.

Органам местного самоуправления разрешат самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и реализовывать бизнес-проекты. Руководство страны также даст госкомпаниям право самостоятельно планировать производство, устанавливать размер заработной платы и распоряжаться своей прибылью. Кроме того, частный бизнес получит возможность осуществлять экспортно-импортные сделки без привлечения госкомпаний в качестве посредников, а живущие за рубежом кубинцы получат право инвестировать в страну наравне с другими зарубежными инвесторами.

Куба полностью отойдет от политики всеобщих субсидий и заменит ее адресной помощью самым уязвимым слоям населения. Отдельные преференции получат сельхозсектор и сфера туризма. Так, фермеры смогут получить упрощенный доступ к пустующим землям, а в туристический сектор допустят местный бизнес. Отдельный толчок будет у зеленой энергетики: в страну разрешат завозить электромобили, а приоритетом властей станет привлечение инвестиций в развитие солнечной энергетики для ослабления зависимости от традиционных источников энергии в условиях жесткой блокады со стороны США.

Этот пакет мер эксперты уже сравнили с новой экономической политикой (НЭПом) 1920-х годов в Советской России и похожими мерами во Вьетнаме и Китае.

Такие модели уже доказывали свою эффективность в прошлом, и в случае Кубы ослабление госконтроля могло бы дать импульс перезапуску производства и торговли в условиях колоссального внешнего давления. Однако этот шаг можно сравнить с шоковой терапией: либерализация рынка и отмена субсидий, к которым население привыкло, неизбежно приведут к резкому росту инфляции и скачку цен. К тому же ставка на внутренних инвесторов в туристическом секторе может не оправдаться, если под тяжестью американской блокады и санкций страну покинут оставшиеся крупные международные игроки. Наконец, успех реализации такого масштабного пакета реформ напрямую будет зависеть от политики США. В Вашингтоне не раз давали понять, что конечной целью блокады является не изменение внутренней политики Кубы, а полный демонтаж ее политической системы. И пока каких-либо сигналов об изменении этого курса не поступало.

Напротив, США продолжают наращивать давление на Кубу. Так, Минфин США ввел прямые санкции в отношении президента Мигеля Диас-Канеля, его супруги Лис Куэста Пераза и ключевых силовых фигур страны. А 11 июня госсекретарь Марко Рубио анонсировал санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Кубы (CUPET), полностью перекрывающие ей доступ к легальным сделкам с американским бизнесом.

При этом ситуация на острове продолжает оставаться критической. Куба по-прежнему вынуждена находиться без электроэнергии от 18 до 22 часов в сутки, что уже привело к тотальному коллапсу производства продуктов и медицинской системы. Дефицит топлива также фактически разрушил все логистические цепочки внутри острова. 8 июня верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с самым резким с начала блокады заявлением, потребовав от США немедленно прекратить свои действия в отношении острова. По его словам, из-за дефицита электричества и медикаментов на Кубе начали массово умирать дети. И эта ситуация может лишь усугубиться из-за приближающегося сезона дождей, который при нынешних условиях неизбежно повлечет за собой распространение инфекционных заболеваний.

Вероника Вишнякова