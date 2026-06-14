Спрос перетек на вторичный рынок

Квартиры на вторичном рынке начали дорожать. За май стоимость квадратного метра в пределах Старой Москвы выросла более чем на 5%. Рост цен наблюдается весь первый квартал — показатель увеличился на 1%. И сейчас квадратный метр в столице обойдется в среднем в 306, 5 тыс. руб. Об этом пишет РБК. Аналитики объясняют скачок перетоком спроса с первичного рынка на вторичный. Это происходит на фоне ужесточения условий выдачи семейной ипотеки. Кроме того, на «вторичке» почти не осталось в продаже доступных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В этом сегменте в Старой Москве представлены в основном квартиры в домах, построенных после 2020-го, и цены на них выше, чем в старом жилом фонде, говорит руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов. Впрочем, по его словам, майский всплеск не дает оснований для каких-либо далеко идущих выводов:

«На рынке наметилось некоторое оживление. В результате более дешевый и ликвидный сегмент стал раскупаться быстрее. Соответственно, в экспозиции остались более дорогие объекты, что и подтолкнуло средние цены вверх. Мы видим причину этого явления именно в структурных изменениях рынка. При этом оно может носить как краткосрочный характер и оказаться разовым месячным эффектом, так и перерасти в более продолжительную тенденцию.

Однако опыт прошлых лет показывает, что подобные ситуации обычно не длятся долго. Если речь идет о реальной тенденции, то со временем она должна отразиться на динамике цен. Для этого необходимо увидеть устойчивое движение спроса, признаки которого пока только намечаются. Если же реального роста спроса нет, то мы можем иметь дело с техническим или статистическим эффектом. В таком случае уже в следующем месяце станет понятно, что рынок существенно не изменился и текущая динамика не получила продолжения».

Рост цен на вторичное жилье происходит на фоне традиционного для лета замедления спроса, отмечают эксперты. Из-за этого продавцы более доступных квартир предпочитают отложить поиск покупателей как минимум до осени, когда рынок оживает. Подорожание не будет существенным, полагает партнер компании Webster Константин Ковалев. По его оценкам, до конца года стоимость квартир на «вторичке» вырастет не более чем на 10%:

«Рынок вторичного жилья сегодня во многом формируют люди, которые улучшают свои жилищные условия: переезжают из однокомнатной квартиры в двухкомнатную, из двухкомнатной — в трехкомнатную. Все такие сделки учитываются в статистике, поэтому к ее интерпретации нужно подходить внимательно. Не исключено, что в данном случае могла иметь место статистическая погрешность или ошибка, поскольку рост на 5,2% за один месяц выглядит достаточно существенным показателем.

Даже в текущих условиях мы скорее можем говорить о возможном росте цен по итогам года в пределах 10%, если не произойдет каких-либо серьезных потрясений, которые сделают любые прогнозы бессмысленными. Кроме того, период наблюдения в один месяц слишком короткий, чтобы делать далеко идущие выводы о формировании устойчивой рыночной тенденции».

По данным «ИНКОМ-Недвижимость», заметнее всего квартиры на вторичном рынке подорожали в Центральном округе — плюс 9%. Там квадратный метр теперь стоит 579 тыс. руб. На втором месте Западный округ, который прибавил 6,5%, а на третьем — Южный округ — плюс 5,7% к стоимости квадратного метра. Снижения цен не зафиксировано ни в одном округе Старой Москвы.