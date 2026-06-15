Сервер помнит

Yadro поставила серверное оборудование для модернизации ИТ-инфраструктуры Третьяковской галереи. Это позволит обеспечить работу официального сайта, системы онлайн-продажи билетов и балансировку нагрузки на ключевых веб-ресурсах музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Сергею Третьякову возле здания Государственной Третьяковской галереи

Фото: Алексей Филиппов, Коммерсантъ Памятник Сергею Третьякову возле здания Государственной Третьяковской галереи

Фото: Алексей Филиппов, Коммерсантъ

Компания Yadro поставила серверы, СХД и коммутаторы для модернизации ИТ-инфраструктуры Государственной Третьяковской галереи в рамках долгосрочного сотрудничества по обновлению ИТ-контура музея, рассказали “Ъ” в компании. Сумму контракта стороны сделки отказались раскрывать.

В проекте используются четырехпроцессорные системы корпоративного класса V240, платформа поддерживает до 16 ТБ оперативной памяти DDR5 за счет 64 слотов и может применяться для ресурсоемких прикладных нагрузок, включая масштабные виртуальные среды, веб-инфраструктуру и системы резервного копирования, говорят в Yadro.

«V240 это достаточно "тяжелые" высокопроизводительные серверы, стоимость которых может достигать несколько десятков миллионов рублей в зависимости от комплектации, периферии, технической поддержки, сопутствующего оборудования и ПО, поэтому цена сделки является достаточно типичной для такого рода госзаказов»,— отмечает директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко.

Исходя из конфигурации серверов, обозначенных поставщиком, а также масштаба организации, два источника “Ъ” на рынке отмечают, что к ним необходимо будет поставить целый комплекс разных коммутаторов и систем хранения данных.

В общей сложности для 15 подразделений по всей стране может потребоваться больше сотни разных видов оборудования. Проект по реализации такой модернизации источники оценивают в сумму от нескольких сотен миллионов до миллиарда рублей.

Поставленное оборудование обеспечивает работу официального сайта, системы онлайн-продажи билетов и балансировку нагрузки на ключевых веб-ресурсах, говорит начальник отдела ИТ Третьяковской галереи Дмитрий Воронков. «Для Третьяковской галереи устойчивость цифровых сервисов особенно важна в периоды запуска крупных выставочных проектов, когда нагрузка на сайт и билетную систему заметно возрастает»,— добавил он.

Общий российский рынок серверов и систем хранения данных в 2025 году достиг 280 млрд руб., по данным Yadro. При этом 55–60% этой суммы пришлось на госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ. При этом во втором полугодии 2025 года общая стоимость госзакупок выросла на 42% год к году, хотя количество таких закупок сократилось.

Если в план поставок включены запасные фонды, мастерские, научные центры и прочие подразделения государственного музея, то, по оценке заместителя коммерческого директора производителя электроники Fplus Павла Черешнева, 1 млрд руб.— «это не так много». По его словам, такие серверы Yadro — уже верхний ценовой сегмент, что для федерального музея с высоким трафиком, требованиями к отказоустойчивости и безопасности нельзя считать избыточным.

«Мы видим возросший спрос в 2025–2026 годах на подобные решения со стороны не только классических заказчиков подобного оборудования — банков, операторов связи, федеральных и региональных ЦОДов,— но и других секторов экономики, куда сейчас активно приходит и внедряется ИИ, например»,— добавил он.

«Такие решения нельзя назвать массовыми для отрасли в целом, однако они типичны для крупнейших федеральных учреждений с высокой цифровой активностью и значительным онлайн-трафиком. В данном случае инфраструктура по сути приближается к требованиям корпоративного уровня, что отражает растущую роль ИТ в том числе в культурных организациях»,— добавляет руководитель направления ИТ-инфраструктуры К2Тех Алексей Зотов.

Филипп Крупанин