Законопроект Татарстана об ужесточении наказаний водителям вернули на доработку
Комиссия Совета законодателей РФ вернула на доработку законопроект Госсовета Республики Татарстан об ужесточении наказаний для водителей за нарушения ПДД при перевозке детей. Соответствующая информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.
Инициатива предусматривала введение повышенных штрафов и строгих санкций за управление автомобилем в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования или передачу руля несовершеннолетнему без прав. Авторы предлагали установить отдельную ответственность именно для случаев перевозки детей.
Для доработки документа требуется включить в пояснительную записку статистику ДТП с участием несовершеннолетних за последние годы.
Подробности законопроекта — в материале «Ъ Волга-Урал».