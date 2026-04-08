Авто детям не игрушка

Госсовет Татарстана внес в совет законодателей при Госдуме проект поправок в КоАП, предусматривающий штраф 50 тыс. руб. за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему без водительских прав. Также предлагается ужесточить наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей — до 50 тыс. руб. и лишения прав на два года. Инициатива обосновывается статистикой: в 2025 году в России произошло более 7 тыс. ДТП с участием детей-пассажиров и свыше 2 тыс. — с несовершеннолетними водителями. Эксперты оценивают шансы на принятие инициативы как высокие и отмечают превентивный эффект такого штрафа.

В Татарстане предложили штрафовать на 50 тысяч рублей за передачу управления несовершеннолетним

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана внес в совет законодателей при Федеральном собрании проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающих ответственность за передачу управления транспортным средством несовершеннолетним и за перевозку детей в состоянии опьянения.

Законодательная инициатива предлагает дополнить статью 12.7 КоАП новой частью, устанавливающей штраф в размере 50 тыс. руб. за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему, заведомо не имеющему права управления (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. В настоящее время статья 12.7 предусматривает штраф 30 тыс. руб. за передачу управления лицу, не имеющему прав, без уточнения возраста.

Также проект вводит отдельную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения при перевозке детей. Для таких случаев предлагается установить штраф 50 тыс. руб. с лишением права управления на два года (сейчас по части 1 статьи 12.8 КоАП штраф составляет 30 тыс. руб. с лишением прав на 1,5–2 года). Если водитель в состоянии опьянения перевозит детей и при этом не имеет прав или лишен их, предусматривается административный арест на 10–15 суток или штраф 50 тыс. руб. для лиц, к которым арест не применяется.

Аналогичные санкции вводятся за отказ от медицинского освидетельствования при перевозке детей: штраф 50 тыс. руб. с лишением прав на два года, а для не имеющих прав или лишенных их — арест на 10–15 суток или штраф 50 тыс. руб.

В пояснительной записке указывается, что в 2025 году в России зарегистрировано 7 102 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 328 детей погибли и 8 308 получили ранения. Доля таких происшествий составила 40,2% от общего числа ДТП с участием несовершеннолетних. В Татарстане за тот же период произошло 161 ДТП с детьми-пассажирами, в которых 13 детей погибли и 184 пострадали (34,3% от всех ДТП с детьми в регионе).

Отдельно отмечается аварийность с участием детей-водителей. В 2025 году в России с их участием произошло 2 131 ДТП, в которых 68 несовершеннолетних погибли и 2 092 получили ранения. В Татарстане зафиксировано 41 такое ДТП с одним погибшим и 40 ранеными.

«Предлагаемые изменения направлены на снижение уровня аварийности с участием детей-пассажиров, детей-водителей механических транспортных средств, а также на снижение тяжести последствий ДТП»,— говорится в пояснительной записке. Проект направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину на предварительное заключение.

В декабре 2025 года Госдума ужесточила санкции за перевозку детей без автокресел. Штраф для водителей был повышен с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для юридических лиц — с 100 тыс. до 200 тыс. руб., для самозанятых таксистов установлен штраф 50 тыс. руб. Необходимость ужесточения авторы того законопроекта объясняли данными о 83 тыс. ДТП с участием детей в 2020–2024 годах, в которых погибло 2,7 тыс. несовершеннолетних.

Инициатива Госсовета Татарстана — это жесткая и своевременная реакция на ситуацию, которая вышла из-под контроля, считает партнер юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов.

«Только за два месяца этого года в Татарстане количество погибших в ДТП выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, и эта статистика "тяжелеет" именно за счет детей. В прошлом году из 15 погибших в республике детей 13 были пассажирами, то есть находились в машине у взрослых»,— говорит эксперт.

Законодатель предлагает четкий механизм: «бьет рублем» и «бьет по правам», отмечает юрист. Шансы на принятие законопроекта господин Смирнов оценивает как высокие. «У этого проекта "зеленая улица": он имеет высочайшую социальную легитимность, абсолютно "бесплатен" для бюджета и синхронизирован с недавним повышением штрафов за отсутствие детских кресел. Учитывая, что инициатива исходит от региона, который системно борется с аварийностью, а федеральный центр озабочен демографией, закон пройдет чтения максимально быстро»,— заключает эксперт.

Анар Зейналов