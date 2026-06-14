Как США анонсировали скорую сделку с Ираном

С конца марта 2026 года президент США Дональд Трамп около 40 раз заявлял в соцсетях, во время публичных выступлений и в телефонных разговорах о том, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки.

Впервые эта мысль прозвучала 23 марта, когда господин Трамп поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана и заявил, что «шансы на заключение сделки очень высоки». Президент Ирана Масуд Пезешкиан тогда связал это заявление с попытками США снизить цены на энергоносители.

1 мая Дональд Трамп уведомил Конгресс США о том, что считает военный конфликт с Ираном завершенным. В этот день истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение боевых действий. Через два дня он заявил о желании уничтожить остающийся у Тегерана ракетный потенциал.

23 мая издание The Washington Times сообщило, что проект мирного соглашения между США и Ираном согласован переговорщиками и может быть подписан в течение 24 часов. Дональд Трамп заявил, что шансы заключить «хорошую» сделку или «разнести Иран» составляют 50 на 50. На следующий день он пояснил, что стороны еще не согласовали некоторые вопросы.

8 июня президент США пообещал, что Вашингтон и Тегеран «заключат сделку в ближайшие две недели». 12 июня он заявил журналистам в Белом доме: «Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном. Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней». 13 июня Дональд Трамп анонсировал заключение мирного соглашения с Ираном «завтра».