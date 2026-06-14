В России начали производить машину представительского класса впервые с 1988 года

У нового российского автомобильного бренда Senat нет конкурентов на отечественном рынке. Об этом «Ъ» заявил генеральный директор компании Андрей Панков.

«Цель проекта Senat — возродить в России производство автомобилей представительского класса, которое прервалось в 1988 году, когда было прекращено производство автомобилей "Чайка"»,— сказал господин Панков.

По его словам, у бренда сейчас совершенно нет конкурентов, «это уникальная ниша». Топ-менеджер пояснил, что в стране освоено производство автомобилей класса люкс — это Aurus, освоено производство массовых автомобилей — Lada. В массовых сегментах локализуются многочисленные автомобили китайских производителей. Однако большой промежуток от Aurus до «среднеуровневых автомобилей массовых сегментов не заполнен».

«Бренд Senat как раз приходит туда, откуда ушли премиальные немецкие, японские, корейские бренды»,— добавил Андрей Панков.

Подробнее — в интервью Андрея Панкова для «Ъ».