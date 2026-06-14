Объем российского рынка каршеринга упал на 17% из-за снижения спроса в Москве

Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе—апреле 2026 года общий оборот рынка снизился на 17,7%, до 17,3 млрд руб. В столице выручка каршеринга снизилась на 18,9% год к году, составив в январе—апреле 16,6 млрд руб. В Подмосковье — на 8,3%, до 50,1 млн руб.

По мнению экспертов, спрос падает из-за роста цен, на который влияет удорожание себестоимости автопарка и повышения налогов. Спрос сдерживают и ограничения в работе мобильного интернета, который требуется для открытия и закрытия машины через приложение, а также для навигации в городе.

Для развития бизнеса операторы каршеринга переориентируются на регионы с лучшей юнит-экономикой, где спрос пока сохраняется за счет низкой базы. Компании «Делимобиль», BelkaCar и «Яндекс Драйв» расширили присутствие в городах Урала, Поволжья и других округах России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Каршеринг выезжает из столицы».