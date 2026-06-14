Зарубежные СМИ: Что известно о будущей сделке между США и Ираном?

По словам источников агентства, страны немедленно откроют Ормузский пролив. А США согласны разморозить зарубежные активы Ирана на $25 млрд. До окончательной сделки Тегеран не будет наращивать ядерный потенциал. А Вашингтон на время отменит нефтяные санкции против Исламской Республики. 13 июня Дональд Трамп сообщил, что стороны планируют подписать документ в воскресенье, 14 июня. Меморандум могут принять на виртуальной встрече, на которой также будут посредники из Пакистана и Катара. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран вышел победителем из конфликта с США. А соглашение будут заключать в два этапа: сначала подписание меморандума из 14-ти пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении войны. Тем временем будущей сделкой недовольны чиновники из Израиля — союзника США в конфликте. Местные СМИ отмечают, что меморандум не касается ключевых для Западного Иерусалима вопросов. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Akhtar Soomro / Reuters Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В Западном Иерусалиме сильно обеспокоены соглашением Вашингтона и Тегерана, пишет The Times of Israel. Чиновники предупреждают, что условия меморандума ставят под угрозу безопасность еврейского государства и напрямую не решают ни одну из целей войны. Для Израиля это отказ Ирана от ядерного оружия и поддержки исламских группировок на Ближнем Востоке, а также ограничение его программы баллистических ракет. По данным газеты, премьер-министр Биньямин Нетаньяху не принимал никакого участия в мирных переговорах, а в воскресенье он проведет заседание своего кабинета безопасности, чтобы обсудить будущее соглашение США и Ирана.

Чиновники в разговоре с порталом Ynetnews.com еще больше недовольны действиями Вашингтона – и «находятся в шоке». По их словам, Дональд Трамп подставил еврейское государство, и они никак не могут на это повлиять. Если санкции против Ирана ослабят, Тегеран получит миллиарды долларов, отмечают чиновники. В этом случае Белый дом может завалить иранцев деньгами, за счет которых исламская республика создаст новые ракетные войска. А Западному Иерусалиму придется вкладываться в системы ПВО. Другой израильский чиновник заявил, что даже после подписания меморандума странам не удастся достичь окончательного соглашения. Иран почувствовал, что может добиться своего силой, и в ближайшем будущем он этим воспользуется против соседей, в том числе и против Израиля, отмечают собеседники Ynetnews.com.

Публично кабинет Нетаньяху старается не задеть честь Трампа, однако источники 12-го телеканала занимают жесткую позицию против меморандума. Иранцы, по их словам, не просто соглашаются на сделку, — а навязывают Вашингтону свои условия, которые Белый дом принимает. Сделка немедленно приведет к открытию Ормузского пролива и возрождению режима в исламской республике, что чиновники называют «пощечиной иранскому народу». Собеседники 12-го канала сравнивают ситуацию с мирным соглашением в Газе и задаются вопросом, что случилось с обязательством разоружить «Хамас».

Параллельно израильская армия продолжила наступать на юге Ливана, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. 13 июня ЦАХАЛ продвинулся и занял несколько деревень в районе Набатии. Войска Израиля пытаются добиться как можно больших успехов в регионе на случай, если США и Иран все-таки подпишут меморандум, который, вероятно, будет включать перемирие между Западным Иерусалимом и Бейрутом подытоживает агентство.