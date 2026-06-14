В Краснотурьинске арестовали двух 15-летних подростков за убийство знакомой

Краснотурьинский городской суд заключил под стражу до 11 августа двух 15-летних подростков, обвиняемых в убийстве сверстницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошел вечером 12 июня на территории гаражного массива в Краснотурьинске. Между одним из подростков и его знакомой возникла ссора. В ходе конфликта юноши нанесли девушке ножевые ранения, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавшую обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что обвиняемых поймали по «горячим следам». Они вызвали свою жертву на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе.

Полина Бабинцева