В Краснотурьинске задержали двух подростков за убийство знакомой

Следственный отдел по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинение в убийстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) двум местным жителям, 2010 и 2011 года рождения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии обвинения, 12 июня текущего года подростки заманили за гаражи свою знакомую 2011 года рождения, где убили ее несколькими ударами ножа в живот. «Преступление совершено на почве возникшего между одним из фигурантов и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний. После содеянного юноши с места преступления скрылись. Смерть потерпевшей наступила в больнице, куда она была доставлена после ее обнаружения прохожими», — рассказали в ведомстве.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемых поймали по «горячим следам». «Фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе. Причинив травмы, они ретировались, не вызвав «неотложку». Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления — колюще-режущий предмет — изъято», — сообщил полковник Горелых.

Сейчас фигуранты уголовного дела задержаны. В скором времени решится вопрос об избрании для них меры пресечения. Следствие настаивает на аресте.