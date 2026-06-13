Ограничения на продажу бензина ввели на заправках «Татнефти» в Удмуртии

На заправках «Татнефти» в Удмуртии, как и в других регионах России, ввели ограничения на продажу топлива. В одни руки отпускают до 20 л бензина марки АИ-92 и АИ-95, до 40 л — дизеля. Эту информацию «Ъ-Удмуртия» подтвердили на горячей линии «Татнефти». Сроки и причины ограничений оператор не назвала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, лимиты ввели как минимум в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Чебоксарах, Ульяновске и других городах России. Первые сообщения об ограничениях продажи бензина появились в сети 12 июня.

В тот день Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. Под ударами оказались предприятие нефтехимического комплекса и жилой сектор Нижнекамска, сообщает пресс-службы раиса соседней республики Рустама Минниханова.

«На отдельных заправочных станциях Татарстана зафиксированы очереди на покупку топлива. Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты»,— говорится в сообщении.

Сейчас в составе группы «Татнефть» функционирует около 2 тыс. АЗС в пяти странах мира, более 800 из них — в различных регионах России.