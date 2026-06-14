На Удмуртском «Гербере» 20 июня в селе Кекоран организуют семь площадок

На Удмуртском празднике «Гербер» (0+) 20 июня создадут семь тематических площадок, включающих традиционные ремесла, спортивные состязания, квесты и дискуссии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Праздник пройдет в селе Кекоран в Глазовском районе. Объявленная тема — «От археологического пласта — к эпическому наследию. Гербер на земле батыров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Программа «Гербера» начнется с мастерской «Шаплы пила», где пять участников симпозиума деревянной скульптуры «Наследие Донды» вырежут деревянные фигуры на темы удмуртского эпоса. Планируется дискуссионная секция «Воршуд», по итогам которой старейшины и представители общественных движений подготовят документ с рекомендациями для органов власти.

Также планируется выставка-ярмарка «Кибашлы арама», соревнования «Батыр-кужым», командный квест «Писпу Кужым», выступления фольклорных коллективов и футбольное соревнование.

Напомним, в прошлом году «Гербер» прошел 21 июня в окрестностях села Кекоран в Якшур-Бодьинском районе. Праздник собрал более 15 тыс. посетителей.