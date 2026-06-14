В Москве желтый уровень погодной опасности сохранится до вечера из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем будет действовать в Москве и области до 21:00, следует из данных Гидрометцентра России.

В регионе ожидается усиление порывов ветра до 15 м/с при грозе. Столичное управление МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях из-за непогоды. Гроза с дождем может пройти и 15 июня, указано в прогнозе Гидрометцентра.

Сильный ливень с грозой прошел в Москве вечером 13 июня. По данным центра погоды «Фобос», дожди будут идти в столице до 19 июня. Температура воздуха в ближайшую неделю составит от +17°C до +23°C