«Переводчики смыслов» вливаются в коллектив

В ближайшие пять лет амбициозные гуманитарии будут «организовывать» технарей. К такому выводу пришли аналитики ВЦИОМа в докладе о перспективах для рынка труда. По мнению экспертов, в ближайшие годы все большую ценность будут приобретать специалисты, способные связывать между собой разработчиков, бизнес и пользователей. Они умеют управлять командой, вести переговоры, работать с информацией и объяснять сложные вещи простым языком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Специалист по персоналу и основатель «РЕНОМЕ. Рекрутинг-партнеры» Валентина Пастухова считает, что такой тренд существует уже сейчас:

«Это не вопрос будущего — такая ситуация существует уже сейчас. Технари — это люди, которым интересно глубоко разбираться в своей предметной области. Действительно, у них часто сильно развито эго. Однако при наличии высокого уровня интеллекта и развитых навыков взаимодействия с людьми гуманитариям обычно проще выстраивать коммуникации и управлять коллективом. Техническому специалисту легче погрузиться в процесс и понять, какие факторы на что влияют. Мы также знаем примеры, когда технари становятся хорошими руководителями, но это скорее исключение, чем правило. Все-таки менеджер — более универсальная роль. Чтобы быть успешным руководителем, необходимо обладать развитыми мягкими навыками и высоким уровнем управленческих компетенций».

Особенно востребованными могут стать сотрудники, которых во ВЦИОМ называют «переводчиками смыслов» и «интерпретаторами контекстов». Их задача — помогать компаниям внедрять новые технологии и адаптировать их под потребности людей. Такие навыки напрямую отразятся на зарплате этих специалистов, говорит управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев:

«Идея ВЦИОМ о гуманитариях как организаторах работы технарей не нова — ей просто наконец дали красивое название. На рынке эта роль давно существует под разными именами: продакт-менеджер, продюсер, тимлид. Это человек, который сам не пишет код и не занимается проектированием, но умеет собрать вокруг задачи нужных специалистов, выстроить взаимодействие, перевести требования бизнеса на язык инженеров и обратно.

Чем сильнее технари становятся как специалисты, тем острее возникает потребность в тех, кто способен связать их работу со смыслом, потребностями клиента и бизнес-результатом.

Формулировка "гуманитарий командует технарем" несколько льстит гуманитариям. В действительности ценность представляет не диплом филолога или историка сам по себе, а конкретный набор навыков, который хорошее гуманитарное образование иногда действительно дает: умение структурно мыслить, ясно излагать мысли, вести переговоры и видеть картину целиком. Впрочем, такими навыками может обладать и технарь, и вообще человек без высшего образования. Поэтому вывод здесь скорее парадоксальный: будущее за теми, кто способен сочетать обе оптики. И гуманитарий, который не боится технологий, и технарь, который умеет работать с людьми, — это два наиболее востребованных и ценных профиля ближайшего десятилетия».

Эксперты подчеркивают, что искусственный интеллект уже сокращает спрос на начинающих специалистов, как среди технарей, так и среди гуманитариев. В перспективе этот тренд может затронуть и сотрудников среднего уровня квалификации. Нужны ли работодателям сотрудники с гуманитарными дипломами? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с руководителем маркетингового агентства «m360» Аленой Литвиновой:

«У меня в компании работают в основном IT-специалисты, то есть люди с техническим образованием, и иногда с ними бывает сложно работать, потому что они плохо поддаются "воспитанию" и креативным идеям. Когда приходит гуманитарий, с ним проще: быстрее можно договориться, легче внедрять нововведения и креативные решения. Нужны ли мне люди с гуманитарными дипломами? Менеджмент, маркетинг, продажи — это действительно сферы, где такие навыки всегда важны и востребованы.

Однако сейчас предприниматели чаще делают упор на технических специалистов, в том числе потому, что часть управленческих и вспомогательных функций частично берут на себя ассистенты и автоматизация».

Однако инженерные и технические специальности по-прежнему остаются самыми дефицитными на российском рынке труда. По крайней мере, в этом ранее признавались работодатели в исследовании «Работа.ру» и «СберПодбора». 45% респондентов назвали именно этих специалистов одними из самых востребованных в 2026 году, наряду с рабочими и медицинскими специальностями.

Анна Кулецкая