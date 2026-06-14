Володин рассказал о штрафах для перекупщиков ж/д билетов по новому закону

Государственная дума одобрила штрафы за перепродажу железнодорожных билетов. Соответствующий закон на этой неделе приняла нижняя палата парламента. Решение принято в интересах людей, подчеркнул спикер Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьей о штрафах за покупку и перепродажу билетов при отсутствии заключенного с перевозчиком договора. Штраф составит от 5 до 10 тыс. руб. для граждан, от 400 до 500 тыс. руб. для юрлиц.

«Ввели нормы, повышающие ответственность тех, кто хочет нажиться за счет людей»,— отметил господин Володин в своем Telegram-канале.

Он рассказал об участившихся случаях массового выкупа железнодорожных билетов с целью перепродажи по завышенной цене. По его словам, за свои услуги перекупщики получают от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. за билет.

Сославшись на данные РЖД, он напомнил, что за 2024 год было выявлено 2 тыс. случаев, когда билеты покупали люди, не планировавшие совершать поездку. Более 7 тыс. билетов общей суммой около 23 млн руб. вернули в свободную продажу.