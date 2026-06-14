Средства ПВО сработали над Воронежем и Белгородом 14 июня

Ночью и утром 14 июня системы противовоздушной обороны работали по целям в Воронеже и Белгороде, сообщают власти регионов. Информация о срабатывании систем ПВО над Белгородом и Белгородским районом от облправительства появилась сегодня около 8:25. Официальных данных о последствиях пока нет. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Над Воронежем и четырьмя районами Воронежской области минувшей ночью были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших и разрушений нет.

В Воронежской области опасность атаки БПЛА была объявлена около 21:35. Сирены тревоги в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников прозвучали незадолго до полуночи в Бутурлиновском районе. Затем сигнал был подан в Нововоронеже и около 0:30 — в областном центре. Также спустя некоторое время сирены включили в Лискинском районе. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе объявили уже после 6:30.

Помимо этого утром жители Орла начали сообщать в социальных сетях о попадании БПЛА в многоэтажный жилой дом. Официальной информации на этот счет пока не поступало.

Всего, по данным Минобороны России, минувшей ночью были перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В списке атакованных регионов Черноземья — Белгородская, Воронежская, Курская и Орловская области.

Накануне «Ъ-Черноземье» писал, что в Воронежской области в ночь на 13 июня были ликвидированы два беспилотника. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА пострадал мужчина.

Денис Данилов