В Йемене альпинист погиб после падения в кратер спящего вулкана

В Йемене при восхождении на спящий вулкан Харадха Дамт погиб альпинист. Он сорвался и упал в кратер, где находятся горячие сернистые воды.

Как передает Yemen Online, поисковая операция началась сразу после того, как альпинист перестал выходить на связь. Останки его тела извлекли из горячих вод через несколько часов после падения.

Погибшим был йеменский альпинист Антар аль-Абси, который в социальных сетях известен как «Человек паук Йемена». Он публиковал видео своих восхождений на труднодоступные горы.