Суточный рекорд по количеству выпавших в Москве осадков, установленный в 2020 году, обновлен, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. 13 июня в столице выпало 27 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы.

«Сегодня в Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков — прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году»,— написал господин Леус в Telegram.

Как уточнил Михаил Леус, отметка в 27 мм выпавших осадков за сутки зафиксирована на метеостанции на ВДНХ. На других столичных метеостанциях выпало от 17 мм до 32 мм осадков.

Господин Леус также написал, что в Московской области больше всего дождей вылилось в районе Кучино в Балашихе — 69 мм, что составляет 90% от нормы за весь июнь. В то же время на юге и востоке Подмосковья обошлось без дождей.