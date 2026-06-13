Худрук Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП

Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В.П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в ДТП вечером 13 июня. Ему было 69 лет. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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Фото: Новороссийский Муниципальный Драматический Театр Евгений Кушпель

Фото: Новороссийский Муниципальный Драматический Театр

«Мы всегда с гордостью узнавали его во многих известных художественных фильмах и сериалах, где его невероятный талант позволил сыграть более семи десятков ярких киноролей»,— написал господин Кравченко в Telegram-канале.

Евгений Кушпель родился в 1957 году в Новороссийске. Стал режиссером и худруком Новороссийского муниципального драматического театра в 1999 году. Снимался в фильмах и сериалах, в их числе — «Горько!» и «Горько!-2», «Литейный», «Марш Турецкого», «Возвращение Турецкого».