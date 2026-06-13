Два человека погибли и более 20 пострадали в ДТП в Одинцово

На шоссе в подмосковном Одинцово столкнулись грузовик и рейсовый микроавтобус. Маршрутка опрокинулась на бок. Погибли две пассажирки микроавтобуса, еще 21 человек пострадал. Об этом сообщила подмосковная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Московской области Фото: Прокуратура Московской области

Авария произошла днем 13 июня. Госпитализированы 19 пострадавших. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.