Виктора Орбана переизбрали лидером партии «Фидес»

Оппозиционная партия Венгрии «Фидес» переизбрала Виктора Орбана лидером. Его кандидатуру поддержали 729 из 737 делегатов. Голосование прошло на 32-м съезде партии в Будапеште, сообщает М1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Господин Орбан был единственным кандидатом на пост председателя партии. Он был лидером «Фидеса» с 1993 по 2000 год, затем непрерывно возглавлял партию с 2003 года.

По итогам выборов в Венгрии 12 апреля партия Виктора Орбана набрала 38,43% голосов и получила 55 мандатов в парламенте. Партия «Тиса» получила 53,07%. Ее лидер Петер Мадьяр стал премьер-министром республики.