Ректором Елецкого госуниверситета утвержден Сергей Щербатых

Профессор математики Сергей Щербатых избран ректором Елецкого государственного университета (ЕГУ) имени И.А. Бунина. С 19 февраля он возглавлял вуз в статусе исполняющего обязанности.

По информации ЕГУ, господин Щербатых является доктором педагогических наук. Он в 2004 году окончил физико-математический факультет Елецкого госуниверситета по специальности «математика» с присвоением квалификации «учитель математики и естествознания». В 2006 году в родном вузе окончил аспирантуры по кафедре математического анализа и элементарной математики, тогда же защитил кандидатскую диссертацию. В 2010 году ему было присвоено ученое звание доцента, а в 2012-м – прошла защита докторской диссертации в Московском госуниверситете имени М.В. Ломоносова. В 2017 году – присвоено ученое звание профессора, в 2018 году окончил НИУ «Высшая школа экономики» по направлению «менеджмент». С февраля 2014 года был проректором по учебной работе ЕГУ.

Владимир Зоркий