Литва, Польша и Франция проведут учения «Отважный кабан» у границ РФ и Белоруссии

Литва, Польша и Франция планируют провести совместные военные учения под названием «Отважный кабан 2026» в районе Сувалкского коридора. Мероприятия пройдут с 16 по 26 июня на участке границы между Польшей и Литвой, близко к границе Белоруссии и Калининградской области России, сообщает Lrytas.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие стран НАТО на маневрах в Словакии (июнь 2026 года)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Военнослужащие стран НАТО на маневрах в Словакии (июнь 2026 года)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Сувалкский коридор — узкий перешеек протяженностью около 100 км, который соединяет балтийские государства с остальной частью НАТО. Этот участок считается стратегически важным, так как отделен от других территорий страны блоками Белоруссии и Калининградской области.

Основной задачей учений названо выполнение совместных операций союзных сил и синхронизация действий между подразделениями трех стран. Военнослужащие намерены совершенствовать навыки, необходимые для быстрой и эффективной защиты этого критически важного участка, активно повышая уровень боевой готовности.

По информации Минобороны Литвы, в маневрах примет участие пехотная бригада «Жемайтия». Учения станут демонстрацией возможности быстрого развертывания НАТО на восточном фланге и улучшения взаимодействия союзных армий.