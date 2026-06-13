В МВД рассказали о вербовке подростков через «синдром пионера»

Подростками, которых мошенники втягивают в противоправные действия, нередко движет стремление помочь тем, кого они считают представителями власти. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин, отметив, что у многих несовершеннолетних срабатывает доверие к звонящим, когда те представляются сотрудниками силовых структур.

«Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как "синдром пионера". Когда мы видим ребенка, совершающего преступления, начинаем с ним работать, понимаем, что этот подросток вырос в нормальной, полноценной семье, сформирован достаточно патриотически, воспитан»,— рассказал господин Васенин.

По его словам, злоумышленники используют патриотичность и готовность подростков откликаться на просьбы о помощи. В результате ребенок не сразу распознает обман и начинает выполнять указания, не включая критическую оценку происходящего.

В московской полиции сообщили, что в этом году одной из задач стало предупреждение как можно большего числа несовершеннолетних о подобных схемах. Господин Васенин подчеркнул, что после вовлечения в серьезные преступления подростки получают большие сроки и фактически оказываются потеряны для общества.

Владимир Васенин также указал, что в таких ситуациях особенно важно участие родителей, близких и педагогов, которые могут вовремя заметить опасную переписку или звонки и остановить ребенка до совершения правонарушения.