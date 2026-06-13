Покемонов отправляли на разведку

Данные из мобильной игры могли использоваться для обучения американских военных. Речь о популярном приложении Pokemon Go, которое работает на основе дополненной реальности. Игроки должны через камеру своего телефона сканировать окружение и искать персонажей известной медиафраншизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

В конце 2025 года компания Niantic Spatial, созданная на базе разработчика игры, объявила о сотрудничестве с оборонным предприятием Vantor, которое создает геосистемы для армии США. В итоге, как утверждает газета Trouw, оно получило доступ примерно к 30 млрд записей круговой съемки, созданных игроками Pokemon Go.

По данным издания, военные могли использовать сведения для корректировки программ наведения беспилотников. Это ноу-хау в индустрии слежки, подчеркнул американист, исследователь спецслужб США Ярослав Левин:

«Если это действительно так, то это, конечно, очень оригинальный способ сбора информации. Насколько я знаю, в Pokemon Go была вполне определенная геолокация. Понятно, что спецслужбы не стоят на месте, не костенеют, подстраиваются под реалии современного рынка и мира и используют то, что могут. Ни о каких похожих аналогах я никогда не слышал.

Что касается в целом потенциала использования видеоигр как таковых для шпионажа, это очень двоякая ситуация. При желании можно взломать все что угодно, и у любой спецслужбы есть достаточные для этого ресурсы. Другое дело, что среднестатистический гражданин интерес ни для них не представляет. Мы живем в XXI веке, а, по крайней мере, в первой его четверти войны ведутся в основном с помощью беспилотников».

В компании Vantor заявили журналистам, что напрямую не использовали данные Pokemon Go для военных целей. Однако там не уточнили, обучалась ли их система на основе информации, полученной от игроков. В свою очередь, разработчик приложения заявил, что сканы, созданные пользователями, применялись только для обучения ранней версии навигационной модели.

Как отмечает издание, еще в 2021 году игроки Pokemon Go получали дополнительные бонусы, если делали 360-градусные видеосканы окружающей местности. И разработчики вполне могли их использовать по своему усмотрению, пояснил глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов:

«На современных ноутбуках на камере есть специальная "шторка". Когда она закрыта, то и с камеры ничего не видно. Если открыта, мало ли, что там работает. Если устройство подконтрольное, то оно можно передавать изображения, звук, что угодно. Работает программа на устройстве, она получает изображение. Технически такое возможно.

Когда игрушки разрабатывают, об информационной безопасности не очень думают. Это же не приложение для критической инфраструктуры. Там нет требований по информационной безопасности».

Pokemon Go вышла в 2016 году. Тогда же она стала самой кассовой мобильной игрой в истории, заработав $440 млн. Позже многие общественные организации и даже власти критиковали авторов проекта за то, что система дополненной реальности вынуждала игроков искать персонажей в самых неожиданных местах. Это приводило даже к ДТП и травмам у подростков.

Почти сразу после выхода игру полностью запретили в Иране. В России проект также критиковали. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ловить покемонов в Кремле не стоит. А некоторые депутаты призывали запретить игру из-за подозрений в шпионаже.

Леонид Пастернак