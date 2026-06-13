На подлете к Москве сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

Два столичных аэропорта, Внуково и Домодедово, работают с ограничениями. Обе воздушные гавани принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Накануне Москва подверглась налету беспилотников, об уничтожении последних сообщалось около 23:00.