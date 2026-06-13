Сброс воды с «Фукусимы-1» вновь остановили из-за сигнала системы безопасности

Оператор аварийной японской АЭС «Фукусима-1» компания TEPCO временно прекратила сброс очищенной воды в океан после срабатывания системы контроля безопасности. Специалисты проверяют причины сигнала, при этом признаков нарушений в работе оборудования не выявили.

Это уже вторая остановка процедуры за короткий период. Ранее процесс также был приостановлен 10 июня из-за срабатывания датчиков, но после проверки его возобновили. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства повторного срабатывания системы, связанного с перекачкой воды.

Остановка произошла в рамках двадцатого этапа сброса, в ходе которого планировалось вывести в океан около 7,8 тыс. тонн очищенной воды. Япония начала эту процедуру в 2023 году, рассчитав ее проведение на несколько десятилетий.

Перед сбросом вода проходит дополнительную очистку и разбавление морской водой. В ней сохраняется тритий, который невозможно полностью удалить, однако его концентрацию снижают до уровней, соответствующих установленным нормам безопасности. Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году после землетрясения и цунами, приведших к повреждению реакторов и выбросу радиоактивных веществ.