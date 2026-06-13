Домодедово стал работать с ограничениями

В работу московского аэропорта Домодедово ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.

На использование воздушного пространства в районе авиагавани ввели ограничения ради обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Накануне Домодедово почти весь день проработало в таком же режиме: ограничения ввели утром, а о снятии Росавиация сообщила в 22:19.